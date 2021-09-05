Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de tamamlanan ilk hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor, Kırmızı Grup'ta ise Hekimoğlu Trabzon averajla liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 2. Lig'de tamamlanan ilk hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor, Kırmızı Grup'ta ise Hekimoğlu Trabzon averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde oynanan ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVPUAN
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR11003033
2. AMED SPORTİF FAALİYETLER11003123
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR11003123
4. ESKİŞEHİRSPOR11002113
5. AKHİSARSPOR11001013
6. ŞANLIURFASPOR11001013
7. BUCASPOR 192810101101
8. ISPARTA 3210101101
9. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR10100001
10. TARSUS İDMAN YURDU10100001
11. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR00000000
12. PENDİKSPOR00000000
13. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR100112-10
14. ANKARA DEMİRSPOR100101-10
15. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR100101-10
16. KIRKLARELİSPOR100113-20
17. UŞAKSPOR100113-20
18. PAZARSPOR100103-30

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVPUAN
1. HEKİMOĞLU TRABZON11004223
2. SERİK BELEDİYESPOR11003123
3. BODRUMSPOR11002113
4. SİLAHTAROĞLU VANSPOR11002113
5. SİVAS BELEDİYE SPOR11002113
6. SOMASPOR11001013
7. ANKARASPOR10101101
8. BAYBURT ÖZEL İDARE10101101
9. ÇORUM10101101
10. DİYARBEKİRSPOR10101101
11. ERGENE VELİMEŞESPOR10101101
12. İNEGÖLSPOR10101101
13. SAKARYASPOR10101101
14. SARIYER10101101
15. ADIYAMAN 1954100112-10
16. AFJET AFYONSPOR100112-10
17. TURGUTLUSPOR100112-10
18. NİĞDE ANADOLU100101-10
19. ETİMESGUT BELEDİYESPOR100124-20
20. KAHRAMANMARAŞSPOR100113-20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Haberler Spor
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