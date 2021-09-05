Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de tamamlanan ilk hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor, Kırmızı Grup'ta ise Hekimoğlu Trabzon averajla liderlik koltuğuna oturdu.
TFF 2. Lig'de tamamlanan ilk hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor, Kırmızı Grup'ta ise Hekimoğlu Trabzon averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde oynanan ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|PUAN
|1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|4. ESKİŞEHİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5. AKHİSARSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|6. ŞANLIURFASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7. BUCASPOR 1928
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8. ISPARTA 32
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10. TARSUS İDMAN YURDU
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|11. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12. PENDİKSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14. ANKARA DEMİRSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16. KIRKLARELİSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|17. UŞAKSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|18. PAZARSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|PUAN
|1. HEKİMOĞLU TRABZON
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2. SERİK BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3. BODRUMSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|4. SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5. SİVAS BELEDİYE SPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|6. SOMASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7. ANKARASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8. BAYBURT ÖZEL İDARE
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9. ÇORUM
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10. DİYARBEKİRSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11. ERGENE VELİMEŞESPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12. İNEGÖLSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|13. SAKARYASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|14. SARIYER
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|15. ADIYAMAN 1954
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|16. AFJET AFYONSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|17. TURGUTLUSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|18. NİĞDE ANADOLU
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|19. ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|20. KAHRAMANMARAŞSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay
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