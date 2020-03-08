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Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

08.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:08
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1. YILPORT SAMSUNSPOR27 22 4 1 62 10 52 70
2. MANİSA FK27 18 6 3 77 30 47 60
3. SANCAKTEPE FK27 16 4 7 50 21 29 52
4. HEKİMOĞLU TRABZON26 15 4 7 42 32 10 49
5. İNEGÖLSPOR27 13 5 9 41 30 11 44
6. TARSUS İDMAN YURDU27 14 1 12 44 37 7 43
7. AFJET AFYONSPOR27 12 4 11 44 30 14 40
8. PENDİKSPOR27 11 6 10 39 38 1 39
9. SARIYER27 10 7 10 33 33 0 37
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR27 9 9 9 34 35 -1 36
11. ÇORUM FK27 11 3 13 36 39 -3 36
12. HACETTEPE27 11 2 14 37 47 -10 35
13. GMG KIRKLARELİSPOR26 8 8 10 24 38 -14 32
14. 1922 KONYASPOR27 8 6 13 36 44 -8 30
15. AMED SPORTİF FAALİYETLER 27 7 7 13 28 44 -16 28
16. BAŞKENT AKADEMİ26 7 4 15 32 41 -9 25
17. GÜMÜŞHANESPOR26 7 3 16 31 54 -23 24
18. ŞANLIURFASPOR27 0 1 26 8 95 -87 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1. BANDIRMASPOR27 16 9 2 57 26 31 57
2. ANKARA DEMİRSPOR27 16 6 5 45 21 24 54
3. GMG KASTAMONUSPOR27 15 5 7 46 28 18 50
4. TUZLASPOR27 15 5 7 42 25 17 50
5. SAKARYASPOR27 14 9 4 35 21 14 48
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR27 12 8 7 32 24 8 44
7. VANSPOR FK26 12 5 9 44 30 14 41
8. UŞAKSPOR27 13 5 9 40 34 6 41
9. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR27 12 5 10 30 31 -1 41
10. ERGENE VELİMEŞESPOR26 10 7 9 42 29 13 37
11. SİVAS BELEDİYESPOR27 9 9 9 36 35 1 36
12. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR27 10 6 11 40 40 0 36
13. BAYBURT ÖZEL İDARE27 10 5 12 30 39 -9 35
14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR27 6 10 11 27 32 -5 28
15. EYÜPSPOR27 7 5 15 23 38 -15 26
16. ELAZIĞSPOR27 5 4 18 18 56 -38 16
17. NİĞDE ANADOLU27 4 2 21 27 52 -25 14
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR27 2 3 22 11 64 -53 6
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

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