Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 5. hafta maçları oynanırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor liderliğini sürdürdü.

29.09.2019 21:34
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 5. hafta maçları oynanırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 5. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

Grup Beyaz

TakımlarOGBMAYAVP
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ5 5 0 0 18 4 14 15
2. YILPORT SAMSUNSPOR5 4 1 0 12 2 10 13
3. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR5 3 1 1 5 2 3 10
4. YENİ ÇORUMSPOR5 3 0 2 4 4 0 9
5. TARSUS İDMAN YURDU5 3 0 2 7 9 -2 9
6. HEKİMOĞLU TRABZON5 2 2 1 12 10 2 8
7. AFJET AFYONSPOR5 2 1 2 10 5 5 7
8. İNEGÖLSPOR5 2 1 2 6 4 2 7
9. PENDİKSPOR5 2 1 2 6 5 1 7
10. GÜMÜŞHANESPOR5 2 1 2 7 8 -1 7
11. SARIYER5 2 1 2 2 4 -2 7
12. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ5 2 0 3 7 6 1 6
13. 1922 KONYASPOR5 2 0 3 5 7 -2 6
14. KIRKLARELİSPOR5 1 3 1 5 8 -3 6
15. BAŞKENT AKADEMİ5 1 2 2 7 7 0 5
16. AMED SPORTİF FAALİYETLER5 0 2 3 1 6 -5 2
17. HACETTEPE5 0 1 4 2 14 -12 1
18. ŞANLIURFASPOR5 0 1 4 0 11 -11 -11

Not: Şanlıurfaspor, 12 puan silme cezası aldı.

Kırmızı Grup:

Grup Kırmızı

TakımlarOGBMAYAVP
1. VANSPOR5 4 1 0 11 2 9 13
2. TUZLASPOR5 4 1 0 9 0 9 13
3. ANKARA DEMİRSPOR5 3 1 1 7 4 3 10
4. SİVAS BELEDİYESPOR5 2 3 0 11 5 6 9
5. BANDIRMASPOR5 2 3 0 9 6 3 9
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR5 3 0 2 7 5 2 9
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR5 2 2 1 7 5 2 8
8. KAHRAMANMARAŞSPOR5 2 1 2 4 4 0 7
9. ERGENE VELİMEŞESPOR5 2 1 2 8 9 -1 7
10. EYÜPSPOR5 2 1 2 7 8 -1 7
11. BİREVİM ELAZIĞSPOR5 2 1 2 5 6 -1 7
12. KASTAMONUSPOR 19665 2 0 3 8 5 3 6
13. BAYBURT ÖZEL İDARE5 2 0 3 5 10 -5 6
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR5 1 2 2 5 9 -4 5
15. UŞAKSPOR5 1 1 3 6 9 -3 4
16. SAKARYASPOR5 0 3 2 4 6 -2 3
17. NİĞDE ANADOLU5 0 1 4 4 10 -6 1
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR5 0 0 5 1 15 -14 0

Kaynak: AA
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