Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 5. hafta maçları oynanırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor liderliğini sürdürdü.
29.09.2019 21:34
TFF 2. Lig'de 5. hafta maçları oynanırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 5. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|Grup Beyaz
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|5
|5
|0
|0
|18
|4
|14
|15
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|5
|4
|1
|0
|12
|2
|10
|13
|3.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|5
|3
|1
|1
|5
|2
|3
|10
|4.
|YENİ ÇORUMSPOR
|5
|3
|0
|2
|4
|4
|0
|9
|5.
|TARSUS İDMAN YURDU
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|-2
|9
|6.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|5
|2
|2
|1
|12
|10
|2
|8
|7.
|AFJET AFYONSPOR
|5
|2
|1
|2
|10
|5
|5
|7
|8.
|İNEGÖLSPOR
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|2
|7
|9.
|PENDİKSPOR
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|10.
|GÜMÜŞHANESPOR
|5
|2
|1
|2
|7
|8
|-1
|7
|11.
|SARIYER
|5
|2
|1
|2
|2
|4
|-2
|7
|12.
|SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|5
|2
|0
|3
|7
|6
|1
|6
|13.
|1922 KONYASPOR
|5
|2
|0
|3
|5
|7
|-2
|6
|14.
|KIRKLARELİSPOR
|5
|1
|3
|1
|5
|8
|-3
|6
|15.
|BAŞKENT AKADEMİ
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|0
|5
|16.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|5
|0
|2
|3
|1
|6
|-5
|2
|17.
|HACETTEPE
|5
|0
|1
|4
|2
|14
|-12
|1
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|5
|0
|1
|4
|0
|11
|-11
|-11
Kırmızı Grup:
|Grup Kırmızı
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|VANSPOR
|5
|4
|1
|0
|11
|2
|9
|13
|2.
|TUZLASPOR
|5
|4
|1
|0
|9
|0
|9
|13
|3.
|ANKARA DEMİRSPOR
|5
|3
|1
|1
|7
|4
|3
|10
|4.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|5
|2
|3
|0
|11
|5
|6
|9
|5.
|BANDIRMASPOR
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|3
|9
|6.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|5
|3
|0
|2
|7
|5
|2
|9
|7.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|5
|2
|2
|1
|7
|5
|2
|8
|8.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|5
|2
|1
|2
|4
|4
|0
|7
|9.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|5
|2
|1
|2
|8
|9
|-1
|7
|10.
|EYÜPSPOR
|5
|2
|1
|2
|7
|8
|-1
|7
|11.
|BİREVİM ELAZIĞSPOR
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|-1
|7
|12.
|KASTAMONUSPOR 1966
|5
|2
|0
|3
|8
|5
|3
|6
|13.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|5
|2
|0
|3
|5
|10
|-5
|6
|14.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|5
|1
|2
|2
|5
|9
|-4
|5
|15.
|UŞAKSPOR
|5
|1
|1
|3
|6
|9
|-3
|4
|16.
|SAKARYASPOR
|5
|0
|3
|2
|4
|6
|-2
|3
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|5
|0
|1
|4
|4
|10
|-6
|1
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|5
|0
|0
|5
|1
|15
|-14
|0
Kaynak: AA