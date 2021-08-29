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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Hayrullah Bilazer), Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Serginho, Aziz Eraltay (Dk. 46 Sankhare), Pelupessy (Dk. 87 Champness), Flavio, Diabate (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Hayrullah Bilazer), Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Serginho, Aziz Eraltay (Dk. 46 Sankhare), Pelupessy (Dk. 87 Champness), Flavio, Diabate (Dk. 75 Balde), Umut Nayir (Dk. 46 Doukara)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Abdülkadir Ömür (Dk. 59 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 59 Siopis), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 75 Koita)

Gol: Dk. 7 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Bakasetas, Dk. 25 İsmail Köybaşı, Dk. 72 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 44 Pelupessy (GZT Giresunspor)

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 yendi.

58. dakikada Flavio'nun pasında sağ çaprazdan Zeki Yavru'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Serginho'nun sağdan ortasında yükselen Sankhare'nin altıpas önünden kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

70. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Siopis'in attığı şutta kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

86. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Koita'nın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahale ettiği top kornere gitti.

90+3. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası önünden attığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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