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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenGiresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere (Dk. 46 Traore), Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere (Dk. 46 Traore), Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer (Dk. 80 Umut Nayir), Flavio, Serginho, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 65 Alpaslan Öztürk), Berkan İsmail Kutlu, Feghouli (Dk. 65 Babel), Cicaldau (Dk. 83 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 80 Falcao)

Gol: Dk. 31 Diagne, Dk. 45+2 Cicaldau (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 45 Hüsamettin Tut (Giresunspor), Dk. 63 Marcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Luyindama (Galatasaray)

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi.

58. dakikada Diagne'nin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından attığı şutu kaleci Okan Kocuk çıkardı.

60. dakikada Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar kırmızı kartla Marcao'yu oyundan attı.

68. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasına yükselen Perez'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

90+2. dakikada ceza sahası önünden Falcao'nun attığı şut yandan dışarıya çıktı.

90+5. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın attığı şut kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşma Galatarasay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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