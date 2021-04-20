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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Stat: Çaykur DidiHakemler: Özgür Yankaya, Alparslan Dedeş, Deniz Caner ÖzaralÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Sabo, Samudio, Boldrin, Michalak, Remyİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Alparslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Sabo, Samudio, Boldrin, Michalak, Remy

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk.14 Oğuz Kağan Güçtekin), Bytyqi, Cikalleshi

Goller: Djk.21 Dokoviç, Dk.27 Michalak (Çaykur Rizespor) Dk.6 Guilherme, Dk.11 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk.42 Talbi (Çaykur Rizespor) Dk.18 Oğuz Kağan Güçtekin (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi.

6. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Cikalleshi'nin yerden penaltı noktası üzerine pasında Guilherme'nin gelişine vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

13. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Rakibinden sıyrılan Sekidika'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cikalleshi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-2

21. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında, yaklaşık 30 metreden Dokovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topu baskı sonucu kazanan Dokovic, Michalak'a aktardı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

45. dakikada sağ kanattan köşe çizgisine inen Moroziuk'un penaltı noktasına ortasında, iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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