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Futbol: Süper Lig

02.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:21
Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Deniz Caner ÖzaralGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Kenan Özer), Tosca, Güray Vural, Osama Rashid (Dk. 46 Vetrih), Andre Sousa (Dk. 57 Jefferson), Maxim (Dk. 83 Miranda), Mirallas, Dicko (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Deniz Caner Özaral

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Kenan Özer), Tosca, Güray Vural, Osama Rashid (Dk. 46 Vetrih), Andre Sousa (Dk. 57 Jefferson), Maxim (Dk. 83 Miranda), Mirallas, Dicko (Dk. 76 Enver Cenk Şahin)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım (Dk. 72 Angelo), Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias, Furman (Dk. 83 Sami Gökhan Altıparmak), Sefa Yılmaz (Dk. 90 İlker Karakaş), Sandro Lima

Goller: Dk. 17 Sandro Lima (Gençlerbirliği), Dk. 59 Kenan Özer, Dk. 79 Jefferson (Gaziantep)

Kırmızı kart: Dk. 57 Mirallas (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 33 Sefa Yılmaz, Dk. 90+1 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

54. dakikada Maxim'in korner atışında Djilobodji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

59. dakikada Gaziantep, beraberliği yakaladı. Ceza sahasına yakın yerde rakibinden topu kapan Kenan Özer, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

64. dakikada sol kanattan ilerleyen Güray Vural'ın ortasında penaltı noktasına yakın alanda topla buluşan Maxim'in sert şutunda, top kaleci Nordfeldt'den döndü.

70. dakikada ceza sahasında rakibinden topu alan Olkowski, Dicko'ya pas verdi. Dicko'nun şutunda, kaleci Nordfeldt topu engelledi.

79. dakikada Gaziantep, öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Güray Vural'ın ortasında ceza alanı içinde Jefferson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, ev sahibi Gaziantep'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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