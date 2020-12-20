Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Motta, Berat Özdemir, Candeias (Dk. 90+3 Sami Gökhan Altıparmak), Murat Yıldırım (Dk. 83 Furman), Sefa Yılmaz (Dk. 70 Ayite), Stancu (Dk. 83 Sio)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 66 Lukasik), Lobjanidze (Dk. 90+4 Orkan Çınar), Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Endri Çekici (Dk. 66 Borven), Ender Aygören (Dk. 46 Paintsil), Emre Güral (Dk. 85 Adzic)

Goller: Dk. 58 Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 74 Lobjanidze (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Yıldırım, Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 49 Motta (Gençlerbirliği), Dk. 41 Sarlija (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanan Ankara derbisi, 1-1 sona erdi.

56. dakikada Candeias'ın rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest atışta, ceza sahasının içinde iyi yükselen Motta'nın yaptığı kafa vuruşunda, top sol direğin yanından auta gitti.

58. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Murat Yıldırım'ın soldan ceza sahasına girerek yerden yaptığı ortada kaleciyi geçen topa Berat Özdemir, kale sahasının içinde dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

74. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Emre Güral'ın ara pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lobjanidze, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 1-1.

90+6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Sami Gökhan Altıparmak'a VAR incelemesi sonucu kırmızı kart gösterdi. Sami Gökhan'ın Orkan Çınar'a yaptığı hareket sonrası oyuncuya önce sarı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu izledikten sonra kartın rengini kırmızıya çevirdi. Sami Gökhan Altıparmak, oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra kırmızı kart görmüş oldu.

Karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki