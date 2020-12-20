Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Süper Lig

20.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:41
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem SatmanGençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Motta, Berat Özdemir, Candeias (Dk. 90+3 Sami Gökhan Altıparmak), Murat Yıldırım (Dk. 83 Furman), Sefa Yılmaz (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Motta, Berat Özdemir, Candeias (Dk. 90+3 Sami Gökhan Altıparmak), Murat Yıldırım (Dk. 83 Furman), Sefa Yılmaz (Dk. 70 Ayite), Stancu (Dk. 83 Sio)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 66 Lukasik), Lobjanidze (Dk. 90+4 Orkan Çınar), Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Endri Çekici (Dk. 66 Borven), Ender Aygören (Dk. 46 Paintsil), Emre Güral (Dk. 85 Adzic)

Goller: Dk. 58 Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 74 Lobjanidze (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Yıldırım, Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 49 Motta (Gençlerbirliği), Dk. 41 Sarlija (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanan Ankara derbisi, 1-1 sona erdi.

56. dakikada Candeias'ın rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest atışta, ceza sahasının içinde iyi yükselen Motta'nın yaptığı kafa vuruşunda, top sol direğin yanından auta gitti.

58. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Murat Yıldırım'ın soldan ceza sahasına girerek yerden yaptığı ortada kaleciyi geçen topa Berat Özdemir, kale sahasının içinde dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

74. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Emre Güral'ın ara pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lobjanidze, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 1-1.

90+6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Sami Gökhan Altıparmak'a VAR incelemesi sonucu kırmızı kart gösterdi. Sami Gökhan'ın Orkan Çınar'a yaptığı hareket sonrası oyuncuya önce sarı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu izledikten sonra kartın rengini kırmızıya çevirdi. Sami Gökhan Altıparmak, oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra kırmızı kart görmüş oldu.

Karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Şevket Çoruh Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:44:37. #1.15#
title