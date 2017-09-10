Futbol: Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan YemişkenAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka (Dk. 89 Salih Dursun), Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles, Danilo (Dk. 67 Emre Güral), Maicon, El Kabir (Dk.
Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka (Dk. 89 Salih Dursun), Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles, Danilo (Dk. 67 Emre Güral), Maicon, El Kabir (Dk. 53 Aydın Karabulut), Eto'o
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz (Dk. 63 Denayer), Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Ndiaye (Dk. 62 Selçuk İnan), Belhanda (Dk. 88 Feghouli), Rodrigues, Gomis
Goller: Dk. 34 Gomis (Galatasaray), Dk. 82 Eto'o (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Linnes (Galatasaray), Dk. 90 Salih Dursun (Antalyaspor)
Süper Lig'in 4. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray karşılaşması 1-1 berabere sona erdi.
59. dakikada sol kanattan Maicon'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Eto'o'nun üç Galatasaraylı oyuncunun savunmasına karşın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
79. dakikada Emre Güral'ın sağ kanattan ortasında, arka direkte topla buluşan Maicon'un kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
81. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral'ın yerden sert şutunda, kaleci Muslera uzanarak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Aydın Karabulut'la Charles'ın paslaşarak kullandığı kornerde, Charles'ın sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Eto'o'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.