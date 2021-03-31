Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25, 2 ve 3. gruplarda 29. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25, 2 ve 3. gruplarda 29. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta ise Somaspor liderliğini devam ettirdi.
Yapılan maçlar sonunda 2. Grup'ta Yozgatspor 1959, 3. Grup'ta ise Yalovaspor'un bitime 5 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|PUAN
|1.DİYARBEKİRSPOR
|25
|17
|6
|2
|35
|15
|20
|57
|2.BUCASPOR 1928
|25
|16
|7
|2
|48
|16
|32
|55
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|25
|15
|4
|6
|42
|20
|22
|49
|4.OFSPOR
|25
|12
|8
|5
|37
|27
|10
|44
|5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|25
|12
|7
|6
|37
|25
|12
|43
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|25
|10
|10
|5
|36
|21
|15
|40
|7.ARTVİN HOPASPOR
|25
|9
|7
|9
|35
|35
|0
|34
|8.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|25
|8
|8
|9
|29
|30
|-1
|32
|9.FATSA BELEDİYESPOR
|25
|8
|8
|9
|18
|23
|-5
|32
|10.1877 ALEMDAĞSPOR
|25
|8
|5
|12
|32
|41
|-9
|29
|11.KIZILCABÖLÜKSPOR
|25
|6
|9
|10
|23
|28
|-5
|27
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|25
|7
|5
|13
|25
|27
|-2
|26
|13.PAYASSPOR
|25
|5
|7
|13
|26
|42
|-16
|22
|14.ÇANKAYA
|25
|6
|4
|15
|17
|41
|-24
|22
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|25
|5
|6
|14
|21
|41
|-20
|21
|16.MANİSASPOR
|25
|1
|9
|15
|16
|45
|-29
|12
2. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|PUAN
|1. BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|27
|17
|6
|4
|52
|29
|23
|57
|2. FETHİYESPOR
|27
|15
|5
|7
|50
|24
|26
|50
|3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|27
|14
|6
|7
|49
|25
|24
|48
|4. YOMRASPOR
|27
|11
|10
|6
|37
|29
|8
|43
|5. İSKENDERUN
|28
|13
|4
|11
|31
|36
|-5
|43
|6. MARDİN FOSFATSPOR
|28
|10
|11
|7
|31
|27
|4
|41
|7. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|9
|13
|6
|25
|21
|4
|40
|8. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|27
|9
|11
|7
|41
|29
|12
|38
|9. CEYHANSPOR
|27
|10
|8
|9
|40
|49
|-9
|38
|10. HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|27
|8
|12
|7
|27
|32
|-5
|36
|11. AĞRI 1970
|27
|9
|6
|12
|21
|36
|-15
|33
|12. KAHTA 02
|27
|6
|12
|9
|30
|29
|1
|30
|13. ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR
|27
|7
|9
|11
|32
|34
|-2
|30
|14. KARAMAN BELEDİYESPOR
|27
|6
|11
|10
|33
|37
|-4
|29
|15. TEKİRDAĞSPOR
|28
|5
|12
|11
|35
|40
|-5
|27
|16. TOKATSPOR
|27
|6
|7
|14
|20
|48
|-28
|25
|17. YOZGATSPOR 1959
|28
|2
|7
|19
|19
|48
|-29
|13
3. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|PUAN
|1. SOMASPOR
|27
|17
|8
|2
|54
|24
|30
|59
|2. ESENLER EROKSPOR
|27
|16
|6
|5
|49
|22
|27
|54
|3. İÇEL İDMANYURDU
|28
|13
|9
|6
|37
|22
|15
|48
|4. ÇATALCASPOR
|27
|11
|10
|6
|31
|25
|6
|43
|5. ŞİLE YILDIZSPOR
|28
|11
|9
|8
|35
|32
|3
|42
|6. ISPARTA 32
|27
|11
|8
|8
|40
|31
|9
|41
|7. ÇARŞAMBASPOR
|27
|10
|10
|7
|35
|25
|10
|40
|8. KARŞIYAKA
|27
|10
|7
|10
|31
|32
|-1
|37
|9. ALTINDAĞSPOR
|27
|8
|10
|9
|24
|27
|-3
|34
|10. OSMANİYESPOR
|27
|10
|6
|11
|29
|29
|0
|33
|11. ELAZIĞ KARAKOÇAN
|28
|7
|12
|9
|26
|31
|-5
|33
|12. BATMAN PETROLSPOR
|28
|7
|12
|9
|20
|26
|-6
|33
|13. ERBAASPOR
|27
|9
|5
|13
|24
|31
|-7
|32
|14. ARHAVİSPOR
|27
|6
|8
|13
|20
|35
|-15
|26
|15. GÖLCÜKSPOR
|27
|7
|4
|16
|18
|32
|-14
|25
|16. CİZRESPOR
|27
|5
|10
|12
|23
|49
|-26
|25
|17. YALOVASPOR
|28
|3
|8
|17
|23
|46
|-23
|17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay
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