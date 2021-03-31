Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25, 2 ve 3. gruplarda 29. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25, 2 ve 3. gruplarda 29. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta ise Somaspor liderliğini devam ettirdi.

Yapılan maçlar sonunda 2. Grup'ta Yozgatspor 1959, 3. Grup'ta ise Yalovaspor'un bitime 5 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV PUAN
1.DİYARBEKİRSPOR25176235152057
2.BUCASPOR 192825167248163255
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR25154642202249
4.OFSPOR25128537271044
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR25127637251243
6.BELEDİYE DERİNCESPOR251010536211540
7.ARTVİN HOPASPOR259793535034
8.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR258892930-132
9.FATSA BELEDİYESPOR258891823-532
10.1877 ALEMDAĞSPOR2585123241-929
11.KIZILCABÖLÜKSPOR2569102328-527
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2575132527-226
13.PAYASSPOR2557132642-1622
14.ÇANKAYA 2564151741-2422
15.ANTALYA KEMERSPOR2556142141-2021
16.MANİSASPOR2519151645-2912

2. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVPUAN
1. BELEDİYE KÜTAHYASPOR27176452292357
2. FETHİYESPOR27155750242650
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR27146749252448
4. YOMRASPOR27111063729843
5. İSKENDERUN 28134113136-543
6. MARDİN FOSFATSPOR28101173127441
7. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2891362521440
8. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR27911741291238
9. CEYHANSPOR2710894049-938
10. HALİDE EDİP ADIVARSPOR2781272732-536
11. AĞRI 19702796122136-1533
12. KAHTA 022761293029130
13. ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR2779113234-230
14. KARAMAN BELEDİYESPOR27611103337-429
15. TEKİRDAĞSPOR28512113540-527
16. TOKATSPOR 2767142048-2825
17. YOZGATSPOR 19592827191948-2913

3. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV PUAN
1. SOMASPOR27178254243059
2. ESENLER EROKSPOR 27166549222754
3. İÇEL İDMANYURDU28139637221548
4. ÇATALCASPOR27111063125643
5. ŞİLE YILDIZSPOR2811983532342
6. ISPARTA 322711884031941
7. ÇARŞAMBASPOR271010735251040
8. KARŞIYAKA27107103132-137
9. ALTINDAĞSPOR2781092427-334
10. OSMANİYESPOR27106112929033
11. ELAZIĞ KARAKOÇAN2871292631-533
12. BATMAN PETROLSPOR2871292026-633
13. ERBAASPOR2795132431-732
14. ARHAVİSPOR2768132035-1526
15. GÖLCÜKSPOR2774161832-1425
16. CİZRESPOR27510122349-2625
17. YALOVASPOR2838172346-2317
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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