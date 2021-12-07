Galatasaray ile Fenerbahçe dostluk maçında karşılaştı

Fenerbahçe : 0-7

Mustafa AKIN/

STAT: Nef

HAKEMLER: Cansu Tiryaki, Betül Nur Yılmaz, Sedef Aktan

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

5'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Cordner ceza sahası önünde Daniels'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cansu Tiryaki'nin kırmızı kartı ile Daniels oyun dışında kaldı.

Takımlar "Kadına Şiddete Son Diyoruz" sloganıyla sahaya çıktılar. Oyuncu değişiklikleri sırasında ise oyuna girenler "Kadın Ölümlerine Hayır", "Kadına Şiddete Son" vb. yazılı kartlar tuttu.