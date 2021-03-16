Futbol aşkıyla taşlı araziyi temizleyip sahaya dönüştürdüler
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Futbol aşkıyla taşlı araziyi temizleyip sahaya dönüştürdüler

16.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:07
Futbol aşkıyla taşlı araziyi temizleyip sahaya dönüştürdüler

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Oymaklı Küme Evleri'nde futbol aşkı engel tanımıyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Oymaklı Küme Evleri'nde futbol aşkı engel tanımıyor. Yaklaşık 40 futbolsever, kısıtlı imkanlarla boş arazideki taşları elleriyle toplayıp futbol sahasına dönüştürerek hayallerinin peşinde koşmaya başladı.

Kulp ilçesinde futbol aşkıyla yanıp tutuşan bir grup genç, kendi köylerinde kullanılmayan araziyi bir futbol sahasına çevirmek için kolları sıvadı. Boş köy arazisinin içinde taşları toplayan gençler, günlük işlerini tamamladıktan sonra boş zamanlarını futbol oynayarak değerlendiriyor.

Tek eksiklerinin futbol sahası ve spor malzemesi olduğunu belirten gençlerden Aytaç Zengin, "Sporseverlerin ve devlet yetkililerimizin futbol sahamızın yapımında bize yardımcı olmalarını ve bizlere spor malzemesi desteğinde bulunmalarını istiyoruz. Rahat bir saha koşullarımızın oluşturulması durumunda en iyi futbolcuların köyümüzde çıkacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Köyümüzün tümü spora düşkündür, özelikle futbola çok düşkündür. Köy işleri bittiği andan itibaren yorulmak nedir bilmezler ve sürekli boş zamanlarında top peşinde koşarlar. Tek isteğimiz bizlere destek sunulmasıdır" dedi. - DİYARBAKIR

Futbol aşkıyla taşlı araziyi temizleyip sahaya dönüştürdüler
Futbol aşkıyla taşlı araziyi temizleyip sahaya dönüştürdüler
Futbol aşkıyla taşlı araziyi temizleyip sahaya dönüştürdüler
Futbol aşkıyla taşlı araziyi temizleyip sahaya dönüştürdüler
Futbol aşkıyla taşlı araziyi temizleyip sahaya dönüştürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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