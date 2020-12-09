Fulya, çalıştığı pastanede eski eşi tarafından öldürüldü (2)

KISKANÇLIK CİNAYETİ İDDİASI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eski eşi Fulya Öztürk'ü tabancayla vurarak öldüren Hasan Ozan Baştosun'un ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre, 2 yıl önce boşandığı öğrenilen Baştosun ve Öztürk'ün bir süre önce barıştığı ve aynı evde yaşamaya başladığı öğrenildi. Baştosun emniyetteki ifadesinde, eski eşi Fulya Öztürk'ü, çalıştığı pastaneden bir kişi ile mesajlaştığını görünce kıskandığı için öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden Baştosun'un, uyuşturucu ve kasten adam yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK