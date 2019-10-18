Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı (2)
EV HAPSİ VERİLDİİzmit'te, masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen D.Ö.'ye hamile olması, görümcesi N.Ö.'ye ise kanser tedavisi görmesi nedeniyle ev hapsi verildi.
18.10.2019 19:44
EV HAPSİ VERİLDİ
İzmit'te, masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen D.Ö.'ye hamile olması, görümcesi N.Ö.'ye ise kanser tedavisi görmesi nedeniyle ev hapsi verildi.
Kaynak: DHA