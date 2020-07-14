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Fuat Çapa: "Artık derin bir nefes alabiliriz"

- Fuat Çapa: "Artık derin bir nefes alabiliriz" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Sadece bu sezon için gelmedik" "Bize inananları mahcup etmediğimiz için mutluyuz" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Çaykur Rizespor mücadelesinde aldıkları galibiyet ile sıralamada derin bir nefes...

14.07.2020 03:21 | Son Güncelleme: 14.07.2020 03:26

- Fuat Çapa: "Artık derin bir nefes alabiliriz"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa:

"Sadece bu sezon için gelmedik"

"Bize inananları mahcup etmediğimiz için mutluyuz"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Çaykur Rizespor mücadelesinde aldıkları galibiyet ile sıralamada derin bir nefes aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çapa, aldıkları galibiyet ile düşme risklerinin ortadan kalktığını vurgulayarak, "Artık derin bir nefes alabiliriz. Geldiğimiz günden itibaren değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Devre arasında yeni yapılanan Kasımpaşa ve 22. haftada herkes tarafından düştü gözüyle bakılan Kasımpaşa'dan pandemiden sonraki süreçte hedef takımı olduk. Oynamış olduğumuz rakiplerden ciddi rakibe karşı oynadığını her seferinde duymak sevindiriciydi. Sadece puan olarak değil çok anlamda gelişim sağladık. Kredisi olmayan takımdık. Buna ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

"Bize inananları mahcup etmediğimiz için mutluyuz"

Deneyimli teknik direktör, kalan 2 maçta alabilecekleri en yüksek puanları hanelerine yazdıracaklarını dile getirerek, "Bazı oyuncuların bireysel gelişimi bizi çok mutlu etti. Gol açısından sezonda en fazla golle buluşan oyuncularımız oldu. Milli takıma aday oyuncular oldu. Her şeyden önce uyum vardı. Bize güvenip inanan insanları mahcup etmediğimiz için mutluyuz. İki maçımız kaldı. Biri Gaziantep biri Başakşehir. Bugün itibariyle aşağıya bakmayacağız. Yukarı bakacağız. Alabileceğimiz maksimum puanları alıp, sezonu tamamlayıp hak edilen tatile çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Sadece bu sezon için gelmedik"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan deneyimli çalıştırıcı, gelecek sene takımın başında olup olmayacağı ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Belirli hedeflerle geldik. Sadece bu sezon için gelmedik ama tabi kulübün o andaki sıralama soru işaretliydi. Sezon sonunda ligde kalındığı takdirde gelecek sezonla ilgili görüşmüştük. Yapmamız gerekeni yaptık. Ligde kaldık. Yarını veya gelecek sezonu göz önünde bulundurarak çalıştık."

Fuat Çapa: 'Artık derin bir nefes alabiliriz'

Kaynak: İHA

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