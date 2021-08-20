Fransa Ligi'nde PSG, Brest'i 4-2 yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa Ligi'nde PSG, Brest'i 4-2 yendi

Fransa Ligi'nde PSG, Brest'i 4-2 yendi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 4-2 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 4-2 mağlup etti.

PSG, ligin üçüncü haftasında Brest takımına konuk oldu.

Başkent ekibinin gollerini 23. dakikada Ander Herrera, 36. dakikada Kylian Mbappe, 73. dakikada Gueye ve 90. dakikada Di Maria attı.

Konuk takımının golleri ise 42. dakikada Honorat ve 85. dakikada Mounie'den geldi.

PSG'nin yıldız futbolcuları Neymar ve Lionel Messi maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan PSG, puanını 9'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Brest ise 2 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru paramparça oldu
PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru paramparça oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Muslera Gervinho Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fransa Ligi'nde PSG, Brest'i 4-2 yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 00:03:43. #1.16#

title