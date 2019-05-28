Fransa'dan IŞİD üyesi vatandaşlarının idamını engellemek için Irak'a baskı
Fransa, Irak'ta IŞİD'e üye oldukları gerekçesiyle idam cezasına mahkum edilen 6 Fransız vatandaşını kurtarmak için diplomatik çabaları sıkılaştırdığını açıkladı.
Fransa, Irak'ta IŞİD'e üye oldukları gerekçesiyle idam cezasına mahkum edilen 6 Fransız vatandaşını kurtarmak için diplomatik çabaları sıkılaştırdığını açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak'ta idam cezasına çarptırılan 6 vatandaşının infazını engellemek için çalışmalarının artacağını söyledi. 6 Fransız Birleşmiş Milletler ve diğer birçok devlet tarafından terör örgütü olarak tanınan IŞİD'e üye olmaktan yargılanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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