Fransa'dan IŞİD üyesi vatandaşlarının idamını engellemek için Irak'a baskı

Fransa'dan IŞİD üyesi vatandaşlarının idamını engellemek için Irak'a baskı

Fransa, Irak'ta IŞİD'e üye oldukları gerekçesiyle idam cezasına mahkum edilen 6 Fransız vatandaşını kurtarmak için diplomatik çabaları sıkılaştırdığını açıkladı.

Fransa'dan IŞİD üyesi vatandaşlarının idamını engellemek için Irak'a baskı

Fransa, Irak'ta IŞİD'e üye oldukları gerekçesiyle idam cezasına mahkum edilen 6 Fransız vatandaşını kurtarmak için diplomatik çabaları sıkılaştırdığını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak'ta idam cezasına çarptırılan 6 vatandaşının infazını engellemek için çalışmalarının artacağını söyledi. 6 Fransız Birleşmiş Milletler ve diğer birçok devlet tarafından terör örgütü olarak tanınan IŞİD'e üye olmaktan yargılanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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