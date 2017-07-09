Fotokamp'a Katkı Sunalara Plaket Verildi

Malatya'nın Arapgir ilçesinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliğinin 3. gününde, etkinliğe katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcileri ile kampa katılan bazı fotoğraf sanatçılarına plaket verildi.



Törende bir konuşma yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, kampta geride bırakılan üç gün içerisinde sevgi, kültür sanat ve birlik, beraberlik adına dolu dolu anların yaşandığını belirterek,"3.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliğinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için Arapgir Belediyesi bir bütün olarak elinde gelen her şeyi yaptı. Bu noktada bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kampa üç ünde 15 bin kişi iştirak etti. Bu çok iyi, burada şunu görüyoruz, bu etkinlik boş değil. Arapgir tanındıkça güzel, tanıtıldıkça güzel. Gelenekleri, misafirperver kültürü, gülen yüzü misafirlerle buluştukça güzel. Bu çalışmalardan dolayı bütün misafirlerime ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese kalben teşekkür ediyorum" diye konuştu



Yapılan konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Program toplu resim çekilmesiyle son buldu. - MALATYA