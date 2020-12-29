Fenerbahçe'den Kruse açıklaması
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Fenerbahçe'den Kruse açıklaması

29.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:14
Fenerbahçe'den Kruse açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Max Kruse ile aralarındaki tazminat davasının hukuki sürecinin yapılan görüşmeler sonucunda sulhen sonuçlandırıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Max Kruse ile aralarındaki tazminat davasının hukuki sürecinin yapılan görüşmeler sonucunda sulhen sonuçlandırıldığını açıkladı.

Korona virüs pandemisinden dolayı lige verilen arada sözleşmesini tek taraflı feshedip ülkesi Almanya'ya dönen ve 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep ederek FIFA'ya başvuran Max Kruse ile ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, Kruse ile aralarındaki hukuki sürecin sulhen sonuçlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.

Max Kruse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.

Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda oluşturulan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz" denildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe'den Kruse açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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