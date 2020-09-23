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Anayasa Mahkemesi: Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önünde 42 bin civarında başvuru bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi: Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önünde 42 bin civarında başvuru bulunmaktadır. Mahkememiz incelediği başvurularda 10 binden fazla ihlal kararı vermiştir. İhlal kararlarının temel hak ve özgürlüklere dağılımına bakıldığında ilk üç sırada adil yargılanma hakkı (yüzde 54), mülkiyet hakkı (yüzde 26,7) ve ifade özgürlüğü yüzde 5,7) olduğunu görüyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı