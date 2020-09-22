Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunanlar hakkında "adli tahkikat" başlatıldı
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Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunanlar hakkında "adli tahkikat" başlatıldı

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini ve sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunanlar hakkında
22.09.2020 08:34 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:00

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini ve sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiği belirtildi.

Açıklamada, sorumlular hakkında derhal adli tahkikatın başlatıldığı bilgisi verildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fedakar sağlık çalışanlarına yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınadığını belirterek, "Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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