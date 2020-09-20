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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "#Ayvalıktaki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır.
20.09.2020 06:00 | Son Güncelleme: 20.09.2020 06:04
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "#Ayvalıktaki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi için büyük çaba sarf edilmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam etmektedir."
Kaynak: DHA