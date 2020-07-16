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İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.

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16.07.2020 03:22 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:38

  İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen  "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada yaralanan 4 polisten, 2 polis memurunun şehit olduğunu duyurdu.


Kaynak: DHA

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