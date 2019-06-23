SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum.

Kaynak: DHA