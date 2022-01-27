Flammes maçları Mersin'de oynanacak

ÇUKUROVA Basketbol Kulübü'nün (ÇBK) Avrupa Kupası ve ligdeki müsabaka programı netleşirken, Flammes Carolo eşleşmesinin 2 maçının da Mersin'de oynanacağı açıklandı.

Avrupa Kupası'nda 13 Ocak'ta oynanması gereken Carolo-ÇBK eşleşmesinin ilk maçı, Mersin temsilcisindeki Covid-19 vakaları nedeniyle 19 Ocak'a ertelendi. Turuncu-lacivertliler yeniden yapılan planlama doğrultusunda müsabakadan 2 gün önce Fransa'ya gitti ancak bu kez de Flammesli basketbolcularda maç günü 5 pozitif vaka görülmesi üzerine karşılaşma iptal edildi.

Ayrıca turuncu-lacivertliler Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında 29 Ocak Cumartesi günü Çankaya Üniversitesi'ni konuk edecek.