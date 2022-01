FKA'dan dezavantajlı kadın ve gençlere istihdam projesi

FIRAT, MALATYA (İHA) - Fırat Kalkınma Ajansı, faaliyet bölgesi olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen 'TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu' programı Malatya'da başlatıldı.

TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu, projesinin amacı, yoksulluk içindeki veya yoksulluk riski altındaki kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırarak sosyal içermelerini teşvik etmek. Ayrıca proje ile istihdam açısından dezavantajlı durumda olan gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını arttırmayı ve karşılaştığı mevcut zorluklara çözüm üretilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

"Projenin bütçesi 4 milyon 155 bin Euro"

Açılış konuşmasını yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, proje ile TRB1 bölgesindeki yoksul ve yoksulluk riski altında bulunan kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına katılımı artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, " 26 Temmuz 2021 tarihinde resmi olarak uygulamaya başladığımız projemizde Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde oluşan TRB1 Bölgesi'ndeki yoksul ve yoksulluk riski altında bulunan kadın ve gençlerin işgücü piyasasına katılımının arttırılması hedeflenmektedir. Eski hükümlüler, denetimli serbestlik altındakiler, eski bağımlılar ve benzeri dezavantajlı alt hedef guruplar da operasyon kapsamında desteklenecektir. Toplam 4 milyon 155 bin Euro bütçeli projemizin yüzde 85'i Avrupa Birliği tarafından hibe olarak yüzde 15'lik kısmı da Fırat Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak" dedi.

Proje ile işsizlik ve buna bağlı olarak oluşan yoksulluğun önüne geçilmeye çalışılacağını vurgulayan Vali Aydın Baruş ise, " Yaklaşık 4 milyon Euro bütçesi olan operasyonun yüzde 85'i Avrupa Birliği tarafından karşılanacak, kalan yüzde 15'lik kısmı ise ajansımız tarafından finanse edilecektir. TRB1 Bölgesi'ndeki gelir düzeyi az olan kadın ve gençler arasından seçilecek katılımcıların işgücü piyasasına dahil edilmesini teşvik edecek operasyon aracılığı ile işsizliğin ve buna bağlı olarak oluşan yoksulluğun önüne geçilmeye çalışılacaktır. Kadın ve gençlerimizin istihdamı ile ilgili yapılan çalışmalar son yıllarda artmış olup gerek uluslararası belgelerde gerekse de ulusal planlarımızda konunun önemi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, yürütülecek operasyon sürdürülebilir kalkınma için belirlenen küresel amaçlara katkı sağlaması ve 11. Kalkınma Planımız çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılması acısından da önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

"Türkiye yoksullukla mücadelede çok yol kat etti"

Fırat Kalkınma Ajansı'nın kurulduğu andan itibaren sürdürülebilir kalkınma adına önemli çalışmalar yaptığının altını çizen AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, " Fırat Kalkınma Ajansı kurulduğu andan itibaren birçok çalışmayı yakalamak ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde amaca ulaşmak adına çok önemli çalışmaları gerçekleştiriyor. Türkiye başta yoksullukla mücadele olmak üzere orta insani gelişmişlik seviyesini yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkararak çok önemli bir yol kat etmiştir. Uygulamış olduğumuz sosyal politikalarla sosyal koruma kalkanına toplamda 655 milyar TL sosyal koruma bütçesine ayırdık. En alt gelir gurubundaki vatandaşlarımıza bugün tam 65 milyar en alt gelir gurubundaki vatandaşlarımıza ayni ve nakdi destekler veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Hükumetleri olarak her yıl yüzde 5'in üzerinde büyüme hedefi koyduklarını ve bu hedefe ilerlediklerini vurgulayan AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Hükumetimizin özellikle bu bölge için 6'ıncı Bölge Teşvikleri ve cazibe merkezleri kapsamında uygulamasıyla birlikte bu proje daha önem arz etmekte. Çünkü bu imkanlarla bu bölgelere önemli yatırımcılar kazandırdık. Kazandırmaya da devam ediyoruz. Bu bölgelerde verilecek istihdam eğitiminin hayata geçmesi de çok çok önemli. Biz AK Parti hükumetleri olarak her yıl yüzde 5'in üzerinde büyüme hedefi koyduk. Yüzde 5'in üzerinde büyüdüğümüzde her yıl 1 milyonun üzerinde insanımıza gencimize iş ve AŞ bulmuş olacağız. Özellikle 18- 29 yaşında genç istihdamımıza özellikle kadın olursa hem işveren primi desteği hem de ücretlerinin de bir kısmı karşılanarak önemli destekleri hayata geçirdi" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise gençlerin ve dezavantajlı gurupların istihdamı ve eğitilmesi konusunda büyük gayretler içerisinde olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen ve TRB1 Bölgesinde 24 ay süresince uygulanacak olan operasyonun açılış konferansı Malatya'da bir otelde gerçekleşti. - MALATYA