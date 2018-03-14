Fitch Ratings Küresel Ekonomik Görünümü Değerlendirdi
Fitch Ratings "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, küresel ekonomik büyümenin güçlü seyrettiğini, merkez bankalarının enflasyondaki artış görünümüne rağmen önceye kıyasla nispeten daha az temkinli duruş sergilediğini açıkladı.
Fitch Ratings "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, küresel ekonomik büyümenin güçlü seyrettiğini, merkez bankalarının enflasyondaki artış görünümüne rağmen önceye kıyasla nispeten daha az temkinli duruş sergilediğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com