Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları

Otomotiv firmaları ocak ayı liste fiyatlarını tek tek güncellemeye başladı. Türkiye'de artık 100 bin liranın altında satılan sıfır araç kalmazken, yeni listede 150 bin liranın altında 3 model bulunuyor. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil modelleri.

2020 yılının bitmesi ile birlikte birçok otomobil markası fiyat listelerinde güncellemeye gitti. Yakın geçmişte sıfırı 100 ile 150 bin lira arasında alınan otomobiller 2021 itibarıyla 200 bin ile 250 bin lira üzerinde üzerinde fiyatlardan alıcı buluyor.

100 BİN LİRANIN ALTINDA ARAÇ KALMADI

Türkiye'de artık sıfır araç listesinde 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin TL altında sadece 3 model kaldı. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri:

CITROEN

Yeni C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 ileri manuel aracın kampanyalı fiyatı 151 bin 500 liradan satılırken C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 tam otomatik aracın fiyatı 296 bin 500 lira olarak açıklandı.

C-ELYSEE FEEL 1.5 Blue HDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel aracın ise kampanyalı fiyatı 197 bin 500 liradan alıcı buluyor.

DACİA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp model araç 158 bin 900 liradan alıcı buluyor.

Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 model araç ise 175 bin lira 900 liradan satılıyor.

FIAT

Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP modelin fiyatı 135 bin 900 lira olurken kampanyalı fiyatı 130 bin 900 liradan alıcı buluyor.Egesa Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP manuel benzinli aracın kampanyalı fiyatı ise 145 bin 900 liradan satılıyor.

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel aracın fiyatı ise 193 bin 900 TL 'den alıcı bulurken kampanyalı fiyatı ise 188 bin 900 lira oldu. Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli aracın fiyatı 159 bin 900 lira olurken kampanyalı fiyatı ise 154 bin 900 liradan alıcı buluyor.

PANDA URBAN 1.2 69 HP model aracın fiyatı ise 136 bin liradan satılırken, kampanyalı fiyatı 130 bin liradan alıcı buluyor. 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA 178 bin 100 liradan satılırken, kampanyalı fiyatı 172 bin 100 lira olarak açıklandı. 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT'nin fiyatı 193 bin 100 liradan alıcı bulurken, kampanyalı fiyatı 183 bin 100 lira olarak açıklandı.

FORD

Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri otomatik ve benzinli model aracın fiyatı 207 bin 550 lira olarak açıklandı.Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 ileri manuel benzinli model aracın fiyatı ise 210 bin 400 lira oldu.

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 ileri otomatik benzinli aracın fiyatı 227 bin lira olarak açıklandı. Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 ileri manuel benzinli aracın liste fiyatı ise 224 bin 300 lira oldu.

HONDA

Civic Sedan 1.6L Elegance model, otomatik vites ve benzinli aracın liste fiyatı ise 285 bin 900 lira olarak açıklandı.

HYUNDAI

i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) aracın liste fiyatı 156 bin 600 lira olarak açıklanırken, yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) aracın fiyatı 167 bin 650 lira olarak açıklandı. Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) aracın liste fiyatı ise 281 bin 100 lira oldu.

KIA

Yeni PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik aracın fiyatı 169 bin 400 lira olarak açıklandı. Kampanyalı fiyatı ise 157 bin 400 lira olarak duyuruldu.

Yeni RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool aracının fiyatı 156 bin 273 liradan alıcı bulurken kampanyalı fiyatı 141 bin 100 lira oldu. CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno aracın fiyatı ise 208 bin 200 lira oldu.

Yeni STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool'un fiyatı 187 bin 900 lira olurken, kampanyalı fiyatı 175 bin 900 lira olarak açıklandı. Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS'nin fiyatı ise 229 bin 500 lira oldu.

NISSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia'nın fiyatı ise 189 bin 100 lira olarak açıklanırken, kampanyalı fiyatı 181 bin 900 lira oldu.

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP'nin fiyatı 172 bin 900 lira olarak açıklandı.ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP'nin fiyatı ise 279 bin 500 lira oldu. Ocak ayına özel fiyat ise 227.900 TL. Yeni CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition'ın fiyatı ise 216 bin 900 lira oldu.

PEUGEOT

301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp'nin liste fiyatı 204 bin 192 lira olarak açıklandı. Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT'nin fiyatı ise 318 bin 153 lira olarak açıklandı. Aracın kampanyalı fiyatı ise 285 bin lira oldu.

Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik aracın fiyatı 283 bin 253 lira olarak açıklanırken kampanyalı fiyatı 280 bin 100 lira oldu.

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg'nin liste fiyatı 155 bin 900 lira olurken, yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg'nin liste fiyatı 211 bin 950 lira olarak açıklandı.

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg'nin fiyatı 140 bin 950 lira olarak açıklanırken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg'nin fiyatı 202 bin lira oldu.

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style'nin liste fiyatı 170 bin lira olarak açıklanırken kampanyalı fiyatı 154 bin lira oldu. ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence'nin fiyatı ise 231 bin lira olarak açıklandı.

SKODA

Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium fiyatı 194 bin lira olurken, ocak ayına özel kampanyalı fiyatı 184 bin 500 lira oldu.

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite'nin liste fiyatı 225 bin lira olurken, ocak ayına özel kampanyalı fiyatı 219 bin 500 lira oldu. Yeni OCTAVIA 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite'nin fiyatı ise 320 lira olarak açıklandı. Aracın kampanyalı fiyatı ise 299 bin 900 lira oldu.

SUZUKI

SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli aracın liste fiyatı 217 bin lira olurken,Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP'nin fiyatı 284 bin 900 TL olarak açıklandı.

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline'nın liste fiyatı 181. 800 lira olarak açıklanırken, Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus 'ın liste fiyatı 207 bin 100 lira oldu.