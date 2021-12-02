Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı...Kendisine böyle kızdı

Evine döndüğü gün Jasat'ın operasyonu ile yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl ceza alan hükümlü, bir süre devam eden firarının ardından evine döndüğü gün JASAT'ın operasyonu ile yakalandı. Tutuklama kararı sonrası şok yaşayan hükümlü, "Ben kendim geldim, kendi ayaklarımla geldim" sözleriyle kendisine kızdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak titiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "Hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Sabri G'nin bir sürelik kaçışının ardından yeniden Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki adresine geldiği belirlendi. Sabri G., JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sakladığı adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Tutuklanınca en çok kendisine kızdı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri döndüğü gün yakalanıp cezaevine gönderilen Sabri G., tutuklama kararının ardından en çok kendisine kızdı. Adliyeden çıkarken halen kararın şokunu yaşayan Sabri G'nin "Ne olduğunu bilmiyorum ben. Ne oldu böyle. Şok oldum ben. Şaşırdım ben. Ben kendim geldim, kendi ayaklarımla geldim" şeklindeki serzenişte bulundu.

JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan

Süleyman G.'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.