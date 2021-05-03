Fındık diyarı Ordu'da çilek hasadına başlandı
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Fındık diyarı Ordu'da çilek hasadına başlandı

Fındık diyarı Ordu'da çilek hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi

Ordu'da üreticilere fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla üretimine başlanan çilekte sezonun ilk hasadı başladı.

Ordu'da üreticilere fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla üretimine başlanan çilekte sezonun ilk hasadı başladı.

Yıllık yaklaşık 1000 ton çilek hasat edilen kentte, kadın işçiler hasat için tarlalara girdi.

Ramazan ve "tam kapanma"ya rağmen hasadın ilk gününde tonlarca çilek toplandı.

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 60 dekar alanda çilek üretimi yapan Selçuk Şahin, AA muhabirine, sezonun başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Hava şartlarının elvermesi durumunda kendilerini iyi bir sezonun beklediğini ifade eden Şahin, kasıma kadar üretim yapmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Şahin, sezon sonu itibarıyla yaklaşık 250 ton çilek hasadı yapmayı hedeflediklerini belirterek çilekleri yöredeki kadınların topladığını, onların da çilek hasadıyla evlerine ek gelir sağladığını söyledi.

Ordu'da fındıktan sonra çilek üretiminin de hayli yaygınlaştığına dikkati çeken Şahin, üreticilerin çilek üretimi konusunda tecrübe kazandığını kaydetti.

Çilek hasadı yapan işçilerden Hasene Aksu, ramazan olmasına rağmen tarlaya gelerek çilek topladıklarını belirterek "Hava sıcak ve çalışmak çok zor. Ramazanda çok susuyoruz. Bizi bekleyen çocuklarımız var, çalışmak zorundayız." dedi.

"Tam kapanma" süreci olduğu için gerekli izinleri alarak çalıştıklarını ifade eden Aksu, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ettiklerini sözlerine ekledi.

Çileğin kilogramı bu yıl 10 ila 12 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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