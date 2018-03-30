Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" - Han
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Han Yunus kentinde göstericilerin toplanması İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi Sloganların atılması Yaralanan göstericiler Gazzeliler tarafından bölgeden uzaklaştırılması İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Han Yunus kentinde göstericilerin toplanması
İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi
Sloganların atılması
Yaralanan göstericiler Gazzeliler tarafından bölgeden uzaklaştırılması
İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü'nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına binlerce Filistinli katıldı. İsrail askerleri, Han Yunus kenti doğusunda İsrail sınırındaki göstericilere müdahale etti. Müdahale sonucu yaralanan göstericiler, Gazzeliler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.