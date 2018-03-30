Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" - Han

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Han Yunus kentinde göstericilerin toplanması

İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi

Sloganların atılması

Yaralanan göstericiler Gazzeliler tarafından bölgeden uzaklaştırılması

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü'nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına binlerce Filistinli katıldı. İsrail askerleri, Han Yunus kenti doğusunda İsrail sınırındaki göstericilere müdahale etti. Müdahale sonucu yaralanan göstericiler, Gazzeliler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.