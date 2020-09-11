Filistin yönetimi, İsrail ile varılan anlaşmaya tepki olarak Manama'daki büyükelçisini geri çağırdı
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Filistin yönetimi, İsrail ile varılan anlaşmaya tepki olarak Manama'daki büyükelçisini geri çağırdı

Filistin yönetimi, Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına varmasına tepki için Manama'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.

Filistin yönetimi, İsrail ile varılan anlaşmaya tepki olarak Manama'daki büyükelçisini geri çağırdı
11.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:32

Filistin yönetimi, Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına varmasına tepki için Manama'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasına karşı atılacak adımları görüşmek amacıyla Filistin'in Manama Büyükelçisini geri çağırdığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn ile İsrail arasında varılan anlaşmayı "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde nitelendirmişti.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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