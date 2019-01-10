Filistin Kökenli ABD Kongre Üyesi Bds Hareketini Savundu

ABD'nin ilk Filistin kökenli Müslüman kadın Kongre üyesi Rashida Tlaib, ifade özgürlüğü ve İsrail'i korumaya yönelik tasarı konusunda Florida eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Marco Rubio ile sosyal medya üzerinden tartıştı.

ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib, Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio'nın, West Virginia Demokrat Senatörü Joe Manchin ile "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine katılan ABD şirketlerinin yerel ve eyalet yönetimleri tarafından boykot edilmesine izin veren tasarı sunmasına tepki gösterdi.

Meksika sınır duvarı bütçesi anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kısmen kapalı olduğu bir zamanda ilk yasa tasarısının İsrail'i boykot eden şirketler üzerine çıkarılmak istenmesini eleştiren Tlaib, Twitter hesabından "Hangi ülkeyi temsil ettiklerini unuttular. ABD'de boykot etmek bir haktır, ifade özgürlüğü ve eşitlik için tarihi mücadelemizin bir parçasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Senatör Rubio da Twitter hesabından Tlaib'e "Bu 'çifte sadakat' uydurması tipik bir anti-semitik çizgidir. BDS, özgürlük ve eşitlikle ilgili değil, İsrail'i yok etmekle ilgilidir." şeklinde yanıt vererek, İsrail'i boykot etmek gibi, İsrail'i boykot eden şirketleri de boykot etmenin anayasa tarafından korunduğunu savundu.

Tlaib de "Senatör Rubio, önceki tweetimin, Amerikalıların anayasal hakkı olan ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan senin gibi ABD senatörlerini eleştirdiği açıktır." diye yanıt vererek, "Amerikan halkının, eylemsizliğinizden dikkatleri dağıtmak için tartışma yaratmak yerine hükümetin kısmen kapalı olmasını sonlandırmak için Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerin odaklanmasına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Rashida Tlaib, Salı günü "Democracy Now" adlı medya kuruluşuna verdiği mülakatta da söz konusu yasa tasarısının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, "Ülkemizde ekonomik boykot hakkının olmamasını hayal edemiyorum." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA