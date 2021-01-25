Filistin İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını engellemesine tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Filistin İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını engellemesine tepki gösterdi

25.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:19
Filistin İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını engellemesine tepki gösterdi

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ndeki restorasyon ve bakım çalışmalarını engellemesi, Filistin tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ndeki restorasyon ve bakım çalışmalarını engellemesi, Filistin tarafından tepkiyle karşılandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, buradaki restorasyon çalışmalarının engellenmesinin, 1967'den bu yana camiye karşı devam eden düşmanca uygulamaların bir parçası olduğu ifade edildi.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik diğer uygulamalarından da söz edilen açıklamada, camide ezan okunması ve namaz kılınmasının engellendiği, kapatıldığını ve kapılar üzerinden İsrail'in buradaki kontrolünü sıkılaştırdığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in dün de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek burada gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını engellediği hatırlatıldı.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Suneyne de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri bugün El-Halil İmar Komitesi'nden işçilerin camiye girmesini ve rutin onarım ve bakım çalışmalarını yapmasını engelledi." dedi.

Ebu Suneyne, Filistin Vakıflar Bakanlığına bağlı komitenin, 20 yıldır Harem-i İbrahim Camisi'nin restorasyon ve bakım çalışmalarını sürdürdüğünü ancak buna rağmen işçilerin camiye girişlerinin engellendiğini kaydetti.

İsrail güçleri, dün sabah da Mescid-i Aksa'nın sınırları içinde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'ne baskın düzenleyerek, ibadethanedeki mermer ve iç sütunların restorasyon çalışmalarını engellemiş ve burada çalışan işçileri gözaltına almakla tehdit etmişti.

Harem-i İbrahim Camisi, en kutsal dördüncü cami

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor. Cami, Yahudi inancına göre ise Mescid-i Aksa'da olduğuna inanılan "Süleyman Mabedi"nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet kabul ediliyor.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

UNESCO'ya bağlı Dünya Miras Komitesi ise 2017'de Harem-i İbrahim ve caminin içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Cemre Kemer Hande Erçel Serdar Ortaç Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rus Rusya Nijerya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filistin İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını engellemesine tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 21:22:45. #1.15#
title