: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'den Türkiye'ye övgü

26.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:56

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına Türkiye'nin gösterdiği tepkiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Maliki, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumu için geldiği İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 20 Şubat'ta, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 binin üzerinde yeni konut inşa edeceklerini açıklamasına tepki gösteren Maliki, planın iki devletli çözümü yok etme niyeti taşıdığını vurguladı.

Maliki, ayrıca planı şimdiye kadar İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarının "en tehlikelisi" olarak nitelendirdi, ABD'nin sözde barış planına ilişkin de "herhangi bir olasılığı öldürüceğini" dile getirdi.

Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesi (işgali) durumunda Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisini sorgulayan Maliki, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğinde Birliğin, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları hatırlattı.

Maliki, AB'nin böyle bir durumda İsrail'e yaptırım uygulamamasının "çifte standart" olacağı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Konuşmasında Türkiye'nin ABD'nin planına karşı gösterdiği tepkiyle ilgili bir soruya ise Maliki, şöyle cevap verdi:

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve dost bir ülke olan Türkiye'nin duruşundan memnuniyet duyuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kişisel olarak İTT'nin acil toplantısına geldi. Bu durumu çok iyi biliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya gidiyordu. Ama Bakan Çavuşoğlu'na, Ukrayna yerine Cidde'deki İTT'nin olağanüstü toplantısına gitmesini ve bu toplantıya katılmasını istedi. Bunu, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteği göstermesi ve Türkiye'nin Trump'ın planının red ettiğini bildirmek için yaptı. Evet, bizim tüm bu detaylardan bilgimiz var. Dolayısıyla, Türkiye'nin bu plana karşı duruşundan oldukça memnunuz."

Maliki, ayrıca aralık ayı başından bu yana ABD yönetimi ile hiçbir temasları olmadığını sözlerine ekledi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Kaynak: AA

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