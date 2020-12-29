Filipinler Kovid-19'un hızlı bulaşan türünün görüldüğü ülkelere seyahat yasağı getirdi
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Filipinler Kovid-19'un hızlı bulaşan türünün görüldüğü ülkelere seyahat yasağı getirdi

29.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:48
Filipinler Kovid-19'un hızlı bulaşan türünün görüldüğü ülkelere seyahat yasağı getirdi

Filipinler'in, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı bulaşan türünün görüldüğü ülkelerden seyahatleri yasakladığı bildirildi.

Filipinler'in, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı bulaşan türünün görüldüğü ülkelerden seyahatleri yasakladığı bildirildi.

"Philstar" gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Francisco Duque, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanan yasağın 30 Aralık'ta yerel saatle 12.01'de yürürlüğe gireceğini ve 15 Ocak'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Bakan Duque, yurt dışında çalışan Filipinlilerin ise bu yasaktan muaf olacaklarını ve ülkeye geldiklerinde 2 hafta zorunlu karantinaya gireceklerini belirtti.

Seyahat yasağının kapsamına İngiltere, İsviçre, Danimarka, Hong Kong, İrlanda, Singapur, Japonya, Almanya, Avustralya, İzlanda, Güney Afrika, İtalya, İsrail, İspanya, Hollanda, Lübnan, Kanada, İsveç, Fransa ve Güney Kore'den gelen yolcular giriyor.

Ülkeye, gelecek iki haftada yurt dışında çalışan 60 ila 100 bin Filipinlinin dönmesi bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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