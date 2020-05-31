Filipinler'de online kumar operasyonunda 90 Çinli yakalandı
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Filipinler'de online kumar operasyonunda 90 Çinli yakalandı

Filipinler'de bir evde internet üzerinden yasa dışı kumar oynayanlara düzenlenen operasyonda, 90 Çinli yakalandı.

Filipinler'de online kumar operasyonunda 90 Çinli yakalandı
31.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:39

Filipinler'de bir evde internet üzerinden yasa dışı kumar oynayanlara düzenlenen operasyonda, 90 Çinli yakalandı.

Yetkililer, başkent Manila'nın güneyinde Cavite kentinde bir evin önünde toplanan ve maske takmayan bir gruptan şüphelenen polisin operasyon düzenlediğini, polisin evde internet üzerinden yasa dışı kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kalabalık bir grupla karşılaştığını bildirdi.

Karantina kısıtlamalarına uymayan ve yasa dışı kumar oynayan 90 Çin vatandaşının gözaltına alındığı operasyonda 53 dizüstü bilgisayar, 100 cep telefonu ve nakit para ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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