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Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet

SALON: OmnisportHAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Zsolt Mezöffy (Macaristan)HIRVATİSTAN: Brcic, Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Bozicevic (L) (Butigan, Sain (L), Pavicic, Gamma, Deak)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L) (Şeyma)SETLER: 28-26, 12-25,...

08.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:16
Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Vladimir Oleynik (), Zsolt Mezöffy ()HIRVATİSTAN: Brcic, Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Bozicevic (L) (Butigan, Sain (L), Pavicic, Gamma, Deak)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L) (Şeyma)SETLER: 28-26, 12-25, 20-25, 21-25SÜRE: 101 dakika (31,20,23,27)A Milli Kadın Voleybol Takımı,  2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 2'nci maçında 'ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.Türkiye, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 2'nci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleden 26-28, 25-12, 25-20, 25-21'lik setlerle 3-1 galip ayrılarak gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.Türkiye, B Grubu'ndaki son maçında 10 Ocak Perşembe günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
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