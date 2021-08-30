FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi yarın yapılacak

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Rusya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Ukrayna, Belarus, İzlanda, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç mücadele edecek.

Eleme müsabakaları sonucunda Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek.

Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar