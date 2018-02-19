Fetö'ye Yönelik Davada Yargılanan Eski Polis

Gaziantep'te FETÖ üyesi eski polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski polis memuru tutuksuz sanık Taner Ö. ile avukatı katıldı.

Sanık Taner Ö, savunmasında, en son Araban ilçesinde görev yaptığını, 2017 yılının ocak ayında ihraç edildiği ifade ederek, "17-25 Aralık'tan önce sohbetlere katıldım. Aynı şubede çalıştığım Zeki Çınar (firari sanık) benimle ilgilendi. Ben zaman zaman örgüte yardım etmiştim. 17-25 Aralık sürecinden sonra bir ilgim ve irtibatım yoktur." diye konuştu.

ABD'ye gezmek için gittiğini öne süren Taner Ö, "Benim yurtdışına çıkış hayalim vardı. FETÖ elebaşını görmeye gitmedim. Turizm şirketini emniyette görünce araştırdım ve ABD'ye gittim, gezip geldim. ABD'ye hangi tur şirketiyle gittiğimi hatırlamıyorum." ifadelerini kulandı.

Sanık, Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "FETÖ elebaşı Fetulah Gülen'i gördünüz mü?" sorusuna karşılık ise "Göremedim." dedi.

Mahkeme heyeti, gizli tanıklardan ele geçirilen materyallerde sanığın isminin yer alıp almadığının sorulmasına, gelecek celse tanıkların dinlenmesine karar vererek, sanığın adli kontrol kararının devamına hükmetti.