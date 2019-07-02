FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması davası

Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan hava pilot yüzbaşının yargılanmasına başlandı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılan eski Türk Yıldızları pilotu tutuklu sanık Ali Onur A, sanığın yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ali Onur A, hazırlanan iddianamede, kendisinin örgüt mensuplarınca sabit hatlardan yaklaşık 40 kez arandığı hususunu kabul etmediğini söyledi.

Hava Kuvvetlerinde 19 yıldır görevli olduğunu ifade eden Ali Onur A, "Türk Yıldızları'nda 10 yıldır görevliyim. Türk Yıldızları'nda uçmak demek, sadece uçmak demek değildir. Halkla iç içesinizdir. Benim telefon numaram internetten arandığı zaman herkes tarafından ulaşılabilir. Başıma böyle bir şey geleceğini bilmiyordum. Sabit hatlardan arandığımı kabul ediyorum fakat ankesörlü telefon olup olmadığını bilmiyorum. Aramaların örgütle bağlantılı olduğunu düşünmüyorum." diye savunma yaptı.

Hakkındaki yeterli uçuş yapmadan Türk Yıldızları pilotu olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Ali Onur A, "Ben başka bir üsse gitmeden Konya'da kalıp Türk Yıldızları ile daha fazla eğitim uçuşu yapma fırsatı yakaladım. Ayrıca tüm askeri personelin onayı alınarak filoya katılmış bir pilotum." şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanı, sanığa 2015 yılındaki 30 Ağustos törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu protokol tribününün üzerinden yaptığı alçak uçuşu sordu. Sanık Ali Onur A, bu uçuşta herhangi bir kasıt ya da hatasının olmadığını, sadece bir uçuş hareketi olduğunu savundu.

Sanık avukatının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi

Operasyon

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 26 Aralık 2018'de, 18'i muvazzaf asker 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, aralarında pilot yüzbaşı Ali Onur A'nın da bulunduğu şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, "mahrem abileri" tarafından 133 farklı sabit hattan ardışık olarak arandıkları bilgisine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 Ocak'ta, emniyetteki işlemleri tamamlanan muvazzaf askerlerden 11'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA