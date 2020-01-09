"FETÖ üyeliği"nden yargılanan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Çelik'e beraat

09.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:00

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtayın bozma kararına uyarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in beraatine hükmetti.

Tutuksuz yargılanan Çelik, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin geçen yıl Haziran ayındaki bozma kararının ardından Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Mahkemenin daha önce sanık hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla verdiği 7 yıl 11 ay hapis cezasına ilişkin, İzmir Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesinin onama, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma kararları duruşmada okundu.

Eski rektör Çelik, 17-25 Aralık süreci sonrası FETÖ ile her alanda mücadele ettiğini savunarak, "Rektörlük görevini yürüttüğüm Uşak Üniversitesinde ve sosyal medya hesaplarımla bu örgüte savaş açtım. Canhıraş şekilde FETÖ ile mücadale ettiğim halde haksız şekilde ceza aldım. Suçsuzluğum Yagıtay 16. Ceza Dairesinin verdiği kararla ortaya çıktı. Mahkemenizin Yargıtayın kararına uyacağını düşünüyor ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Çelik'in avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı da Yargıtayın bozma kararı doğrultusunda sanığın beraati yönünde görüş bildirdi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, eski rektör Çelik'in beraatine hükmetti.

Davanın geçmişi

Eski Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, 22 Aralık 2016'da gözaltına alınmış, 31 Aralık'ta nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede Çelik hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 27 Kasım 2017'de Çelik'e terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 11 ay hapis cezası verilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararı hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanık hakkında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle 17 Haziran 2019'da kararı bozmuş ve yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

Çelik, yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kalmış, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.

Kaynak: AA