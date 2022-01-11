Pinhan Restaurant davasında savcı mütalaasını açıkladı

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli toplantılarının yapıldığı ve toplanan himmet paralarının şirket geliriymiş gibi sisteme aktarıldığı Maltepe'deki "Pinhan Restaurant"a ilişkin 12'si firari 27 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında 20 sanığın cezalandırılmasını, 7 sanık için ise beraatını talep etti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

20 SANIK HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

DURUŞMA ERTELENDİ

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