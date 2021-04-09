FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 zanlı hakkında gözaltı kararı
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FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 zanlı hakkında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 zanlı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 19'u muvazzaf 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 19'u muvazzaf 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 19'u muvazzaf, 32'si görevden uzaklaştırılmış ve 2'si emekli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli yakalandı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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