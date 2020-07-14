FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 25 gözaltı
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FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 25 gözaltı

İZMİR'de FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 25 gözaltı
14.07.2020 09:16 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:30

İZMİR'de FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen gaybubet evlerine, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda, evlerde yapılan aramalarda 40 bin 90 TL, bin 550 Euro, 3 bin 55 dolar ile 34 cep telefonu ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

İKİNCİ OPERASYON 5 İLDE YAPILDI, 3 GÖZALTIİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ise terör örgütünün kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa'da tespit edilen adreslerine sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı İ.T.A. ve  polis N.T. ile özel bir yurdun müdürü N.Y. gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Kaynak: DHA

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