Fetö'nün Gaybubet Evine Operasyon: 3 Gözaltı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde saklandıkları iddia edilen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane bölge talebe mesulü olduğu değerlendirilen, ByLock kullandığı ve FETÖ'nün müzahir kurum çalışanı olduğu ileri sürülen Sinan İ. ile Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan, ByLock kullandığı iddia edilen ve FETÖ'ye ait müzahir kurum çalışanı olduğu ortaya çıkan Fatma İ. ve Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'den aranan örgütün kurumlarında yönetici olduğu iddia edilen İsmail İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen Sinan İ.'nin babası İsmail İ., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Sinan İ. ve eşi Fatma İ.'nin ise Gümüşhane polisine teslim edilecekleri öğrenildi. - SAMSUN