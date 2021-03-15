FETÖ firarisi çift, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı
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FETÖ firarisi çift, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı

15.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:49
FETÖ firarisi çift, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı

ÇORUM'da, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan haklarında hapis cezası bulunan firari doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K., Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

ÇORUM'da, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan haklarında hapis cezası bulunan firari doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K., Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Çorum Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K. hakkında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen çift, yargılandıkları davada hapis cezası aldı. Çift, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan çiftin sorgusu sürüyor.


FETÖ firarisi çift, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı
FETÖ firarisi çift, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı
FETÖ firarisi çift, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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