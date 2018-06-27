FETÖ'den Talimat: HDP'ye Oy Verin

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarından sonra, örgütün üyelerine seçimlerde HDP'ye oy vermeleri yönünde telkinde bulunduğu öğrenildi.

MAAŞININ YÜZDE 10'UNU "HİMMET" OLARAK VERMİŞ

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı. Sanık Bekir Kurt ile Cizre'de görev yapmaya başladığı 2015'ten itibaren tanıştığını aktaran tanık Salih Ç, Kurt ile FETÖ toplantılarına katıldıklarını, toplantılarda ağırlıklı olarak dini konuların görüşüldüğünü dile getirdi. Kendilerinden sorumlu örgüt üyesinin "Osman" kod adını kullandığını, maaşının yüzde 10'unu "himmet" olarak verdiğini anlatan Salih Ç, sanık Kurt'un ne kadar himmet verdiğini ve örgüt içinde kod isim kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade etti.

"HDP'YE OY VERMEMİZ İSTENMİŞTİ"

Salih Ç, sohbetlerde siyasi konuların konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra sohbetlerde siyasi konuların konuşulmaya başlandığını, örgütün üyelerine seçimlerde hangi partiye oy vermeleri gerektiği yönünde telkinde bulunulduğu açıklamasını yaptı. Tanık Salih Ç, "FETÖ tarafından 'HDP'ye oy vermemiz' istenmişti. Ben bunu kendime yakıştıramadığım için yapmadım." diye konuştu. Sanık Kurt da yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

TANIKLAR, DARBE SANIKLARININ FETÖ BAĞLANTISINI ANLATTI

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan astsubay İrfan K, 1992'de FETÖ yapılanması ile tanıştığını, sanıklardan eski astsubay Raşit Özdilek'in de aralarında bulunduğu bir grup astsubay ile belirli aralıklarla toplantılar yaptıklarını anlattı. Örgütün kapatılan Zaman gazetesine abone olduklarını belirten İrfan K, Özdilek'in darbe girişimi esnasındaki tutumundan haberdar olmadığını beyan etti.

Sanık Özdilek ise İrfan K'yi tanımadığını ileri sürerek, ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını iddia etti. Tanık eski astsubay Şerafettin C, 2008'de FETÖ'ye ait bir yurtta kaldığını, sanıklardan Faruk Erkul'u da burada tanıdığını dile getirdi. Erkul ise aleyhindeki beyanı kabul etmediğini bildirdi. Sanık eski teğmen Emre Andıç'ı askeri okuldan tanıdığını bildiren Kadir G, Andıç'ın FETÖ ile iltisaklı olan başka bir askeri personel ile aynı evi paylaştıklarını ve örgüt faaliyetlerine katıldıklarını bildiğini aktardı.

Sanık Andıç, aleyhindeki FETÖ iddialarını reddetti.

Duruşmaya ara verildi.