Festival'de Della Miles rüzgarı
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Festival'de Della Miles rüzgarı

Festival'de Della Miles rüzgarı
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25 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİFestival'de Della Miles rüzgarıBURSA - Amerikalı ünlü şarkıcı Della Miles, 59. Uluslararası Bursa Festivali'nde, hem sahne performansı hem de şarkılarıyla adeta rüzgar gibi esti.

25 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Festival'de Della Miles rüzgarı

BURSA - Amerikalı ünlü şarkıcı Della Miles, 59. Uluslararası Bursa Festivali'nde, hem sahne performansı hem de şarkılarıyla adeta rüzgar gibi esti.

Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Della Miles, söylediği Türkçe ve yabancı şarkılarla Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyenleri büyüledi.

Dansçılarıyla yaptığı sahne şovuyla seyircilerin beğenisini toplayan Miles, seslendirdiği Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" şarkısıyla ayakta alkışlandı. Uzun yıllar iki ünlü starla birlikte dünyanın dört bir tarafındaki festivallerde şarkılarını seslendiren Miles, Bursalı müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Zaman zaman şarkılarını seyircilerin arasına inerek onlarla birlikte söyleyen Miles, bu güzel gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konser öncesi ünlü sanatçıyı kuliste ziyaret eden Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Başkanı Özer Matlı, Miles'e bugünün anısına BKSTV logolu Hacivat - Karagöz plaketi hediye etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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