Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, G.Saray'ın derbi ile ilgili iddialarına görüntülerle tek tek yanıt verdi

Her şey izin istedikten sonra oldu! Gülşen Caymaz'ın annesi canlı yayında ayakkabı fırlattı

Fenerbahçe Spor Kulübü Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray derbisi sonrası oluşan gündeme dair FB TV'de yayınlanan Gündem Özel programında yaşanan olaylara ve tartışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Metin Sipahioğlu derbi sonrası Galatasaray cephesinden sürekli açıklama geldiğini belirtirken, "Galatasaray cephesinden 5 defa açıklama geldi. Başkanı, yardımcısı, konuştu da konuştu. Önemli bir maçımız vardı. Karagümrük maçımızı kazandıktan sonra başkanımızla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptık. Bu açıklamaları muhatap alıp almamayı çok düşündük. Ama çamura at izi kalsın mantığının tatsız sonuçlar verdiğini gördük. Galatasaray yönetiminin yalanlarını, iftiralarını somut bir şekilde kanıtlamak için buradayız." ifadelerini kullandı.

"ORTADA BÜYÜK BİR SUÇ VAR"

Sipahioğlu Galatasaray yönetimini iftira ve yalancılıkla suçlarken, "Ortada yaptıkları büyük bir suç var. Bir camiaya inanılmaz yalanlar ve iftiralar var. Bu seviyeyi kendileri yarattı. Bizim de söylemlerimiz de tüm kamuoyunu bunu dikkate almalıdır." ifadelerini kullandı.

"İNSAN BU GÖRÜNTÜLERE BAKINCA UTANIR"

Galatasaray cephesinin derbi öncesi stada girişte bekletildiğini söylemesine ilişkin Sipahioğlu, "Galatasaray Yönetimi 3 otobüs geliyor, içeri rahatça giriyorlar. Mustafa Cengiz, arkadaşlarını içeri rahatça alıyor, kimseye isim bile sorulmuyor. Mustafa Cengiz içeri herkesi almış ve en son da kendi girmiş. Hakikatten insan bu görüntülere bakınca utanır! Biz bu görüntülere bakınca şaşırdık, 1 dakikada isim sorulmadan içeri girmişler. Galatasaray'ın söylediklerinin hepsi yalan, koca bir, yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan." ifadelerini kullandı.

ŞİFRE 1907 POLEMİĞİ: HER 1907 DİYENİ STADA ALMIŞIZ!

Sipahioğlu stada gelen seyircilerin şifreyle alındığını ve şifre olarak "1907" diyen taraftarların içeri alındığı iddialarına ilişkin ise, "Galiba fazla film izliyorlar, sanata düşkünler. Hayal güçleri çok yüksek. Bir açıdan yüksek, bir açıdan düşük. Söyledikleri ikinci yalan da her 1907 diyeni stada aldılar yalanı. İkinci yalan, Şifre 1907 yalanı. Böyle şifreli seyirci almak ne Fenerbahçe ne Türkiye tarihinde olmuştur. Bu açıklanabilecek bir durum değildir. Nasıl bilgilendiriyorlar anlamak mümkün değil. 200 kişi alacaktık stada. O yüzden protokole mi geldiniz, 1907 tribününe mi geldiniz diye soruyorduk. Mustafa Cengiz bunları gerçekten söylüyorsa çok büyük bir hata yapıyor. Ona bilgiyi verenler çok yanlış yapıyor. Türkiye'nin hiçbir stadına şifre ile taraftar alamazsınız. Buna çocuklar bile inanmaz. Maalesef Mustafa Cengiz 'çocukça' diye bir tabir kullanmış ama asıl çocukça yalanların neler olduğunu kamuoyu görmüştür şimdi" dedi.

STADA KAÇ KİŞİ ALINDI?

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın stada 3 bin kişinin alındığını söylemesine ilişkin Sipahioğlu, "Elemanları ve Yusuf Günay, stada 3 bin kişi alındığını söyledi. 1907 Tribünü'nün 1,265 kişilik kapasitesi var. Takımlar sahaya çıkarken 1907 Tribünü'nde 200-250 kişi vardı. Görüntülerle bu sabit. Diğer locaların da dolu olduğunu söylüyorlar. Bizde bir de Maraton Tribünü'nde loca var. Üst locada zaten komple pankart var. Alt locada da beyaz branda var. İnsan zaten yok, olsa bile hiçbir şey göremezler" dedi.

"BAZI OYUNCULARI PROTOKOL TRİBÜNÜNE TAHRİK EDİCİ İŞARETLER YAPTI"

Maç sonunda Galatasaraylı futbolcuların tahrik edici hareketlerde bulunduğunu belirten Sipahioğlu, "45'ten fazla deplasmana gittik ve 45'ten fazla takımı ağırladık. Hiçbir maçtan sonra protokolde tezahürat yapmadık. Kimseye saygısızlık etmedik. 45 maçta ağırladığımız hiçbir takımın yönetimi, tahrik edici tezahürat yapmadı. Hiçbir takım bu denli terbiyesizlik, saygısızlık yapmadı. Biz bile evimizde tezahürat yapmadık. Biz yöneticiyiz, taraftar gibi davranırsak, iş başka yere gider. Galatasaray Takımı, maçtan sonra olmayan tribününe gitti. Bu anlayışla karşılanabilir. Takımları içeri girerken, bazı oyuncuları, protokol tribününe tahrik edici işaretler yaptılar. Boş tribüne oynanan maçta provokasyon yaptılar. Yöneticileri çığırından çıkmış şekilde tezahüratlar yaptı, ortamı gerdi. Sonra başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz uyarı yaptı, içeri girdiler" dedi.

"NE BÜYÜK BAŞKANIMIZ VARMIŞ 'ALKIŞLAYIN' DİYOR"

Ezeli rakiplerin kadın voleybol maçından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un söylediği iddia edilen sözlere ilişkin Sipahioğlu, "Voleybol maçında iki başkan da rakip takımı alkışladı, hoş bir ortam oldu. Ne büyük başkanımız varmış, 'Alkışlayın' diyor, onların başkanı da alkışlıyor. 17 kulübe 'İmzalayın' diyor, onlar da imzalıyor! Kimse kimsenin yanına gitmemiş, ikisi de rakip takımı alkışlamış. Neden böyle bir yola sapıyorlar, anlamak mümkün değil. Bu teknoloji çağında nasıl bu yalanları söylüyorlar" dedi.

"BU İŞ ÇOK FARKLI YERLERE GİDİYOR"

Maçtan sonra Galatasaraylı futbolcu Etebo tarafından sosyal medyada paylaşılan soyunma odası sevinç videosunda Arda Turan'ın küfür etmesine ilişkin, "Maçtan sonra stadın içindeki soyunma odalarında yapılanlar, maçın devamı sayılıyor. İnsanlar sevinebilir ama buralardan ortaya çıkan görüntülere ceza verilebiliyor. Görüntüyü çeken kendi Etebo adlı oyuncuları. Resmi Instagram hesabından paylaştığı görüntü. Öyle bir lanse ediyorlar ki, sanki biz komplo kurmuşuz, soyunma odalarına kamera kurmuşuz ve biz paylaşmışız. Kendi oyuncunuzun mavi tikli hesabından yayınlandı. Servis edilen diyorlar, kim? Fenerbahçe olabilir! Türkiye her şeyi görüyor. Etebo paylaşıyor, hatta Galatasaray ismini de yanlış yazmış. Kaynak belirsiz değil, Etebo. Burada bile yalan söylüyorlar. 'Etebo çekmiş, yanlış yapmış" diyerek oyuncunuzu uyarın. Ceza konusu bizi ilgilendirmez. Ancak TFF cevap vermezse, bundan sonra herkes bunları yapar. Soyunma odasından tarih boyunca kimse bizden küfür yayınlamadı. Bu işin cezası olmazsa, Türkiye'de her takım, her soyunma odasında küfür etsin ve 'Ceza verilemez' diyelim." ifadelerini kullanan Sipahioğlu sözlerine "Ayıp olan 'Fenerbahçe Başkanı emniyet güçlerine küfür etti' diyecek kadar kendini kaybeden bir başkanın, kendi futbolcusunun küfrünü 'kim küfür etmiyor ki' diyerek savunması. Bu iş çok daha farklı yerlere gidiyor. Etebo'nun da ceza alması gerekli diyenler var ama o bizim işimiz değil. Bir oyuncu sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımda 6 maça kadar ceza alabiliyor. Biz bunun peşinde değiliz ama Etebo ceza almadığı için sevinmeliler. Eksik varsa, Etebo'ya ceza verilmemesi. PFDK'nın 38. maddesi gayet açık" diyerek devam etti.